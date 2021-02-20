الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسعبر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن القلق تجاه الأحداث المأساوية في جمهورية الصومال الفدرالية، التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في العاصمة مقديشو.وحث معاليه على التهدئة وحل الخلافات بالطرق السلمية من خلال المفاوضات والحوار البناء للتوصل إلى التوافق الوطني الشامل، يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال الشقيق.وعبر عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //16:38ت م0062