الدمام 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسحقق فريق مضر لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2020-2021م قبل جولة واحدة من نهاية منافساته، بعدما جمع 30 نقطة بعد مرور 17 جولة.وتمكن مضر من الحصول على اللقب الخامس له في تاريخه بسجل البطولة بعد تعادله مع فريق النور بنتيجة (32-32)، في مباراة الجولة الـ١٧ ، التي جمعتهما اليوم على صالة وزارة الرياضة بالدمام.وفي باقي مباريات الجولة، فاز الخليج على المحيط (35 - 31)، وانتصر الصفا على الشباب (48 - 27)، وتغلب الأهلي على الهدى (21-28)، وحقق القارة الفوز على الترجي (25 - 24)، ومن المقرر أن تُختتم منافسات البطولة يوم السبت المقبل بإقامة مباريات الجولة الثامنة عشرة والأخيرة.وبهذه النتائج، يهبط نادي الهدى لبطولة دور المناطق، برفقة نادي الشباب الذي تأكد هبوطه مسبقاً، بعد وقوعهما في المركزين التاسع والعاشر بترتيب البطولة.// انتهى //17:22ت م0067