القاهرة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسبحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب التابعة للبرلمان العربي، موضوع مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك في اجتماعها الذي عقد برئاسة الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، بمقر جامعة الدول العربية، ومشاركة المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان.وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية في دعم قضية مكافحة العنف ضد المرأة العربية، بما في ذلك عقد ورشة عمل إقليمية حول التشريعات والقوانين الوطنية العربية ومعوقات التنفيذ، وإعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، بحيث تتولى اللجنة الفرعية المعنية بالموضوع الترتيب لذلك بالتنسيق مع منظمة المرأة العربية.// انتهى //18:10ت م0069