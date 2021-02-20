عمّان 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأعربت الحكومة الأردنية اليوم، عن بالغ القلق إزاء تطورات الأحداث التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، ضرورة التهدئة وضبط النفس وتجنب التصعيد وحل الخلافات بالطرق السلمية عبر حوار سياسي يستهدف تغليب المصلحة الوطنية وإنهاء النزاع لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الصومال.// انتهى //18:10ت م0070