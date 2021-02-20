مأرب 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع مساعدات غذائية وايوائية عاجلة للنازحين والمتضررين بمحافظة مأرب.وجرى توزيع 21 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية، و200 خيمة، و1,200 بطانية، و200 حقيبة إيوائية طارئة.وأشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح بالجهود الإنسانية التي يبذلها المركز بمحافظة مأرب خاصة الجهود العاجلة.تأتي المساعدات في إطار التدخل الطارئ و العاجل الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة للنازحين والمتضررين بمحافظة مأرب.// انتهى //18:12ت م0072