نجران 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واستبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل غداً، استقبال طلبات القبول الإلكتروني للمنح الداخلية والخارجية عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/init، ويستمر خمسة أيام.ودعت الجامعة المتقدمين إلى تعبئة استمارة بيانات الطالب المتوفرة في شروط القبول وإرفاقها إلكترونياً مع طلب القبول بعد تحقيق جميع الشروط المطلوبة على الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/files/scholarshipPolicies.pdf.// انتهى //18:12ت م0073