عام / جامعة نجران تبدأ غداً استقبال طلبات القبول للمنح الداخلية والخارجية
السبت 1442/7/8 هـ الموافق 2021/02/20 م واس
نجران 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس
تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل غداً، استقبال طلبات القبول الإلكتروني للمنح الداخلية والخارجية عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/init، ويستمر خمسة أيام.
ودعت الجامعة المتقدمين إلى تعبئة استمارة بيانات الطالب المتوفرة في شروط القبول وإرفاقها إلكترونياً مع طلب القبول بعد تحقيق جميع الشروط المطلوبة على الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/files/scholarshipPolicies.pdf.
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18:12ت م
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