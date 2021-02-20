عمّان 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 359811 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 334191 حالة شفاء بعد تسجيل 1299 حالة إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4543 حالة.// انتهى //18:33ت م0075