الجزائر 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر 4 حالات وفاة و164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تماثل 143 شخصا للشفاء.وأفاد الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 111764 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 2958 حالة والمتعافين إلى 77999 حالة.// انتهى //19:02ت م0077