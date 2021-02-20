أبوظبي 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم - بمقر إقامته في أبوظبي - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على شعبيهما.// انتهى //19:02ت م0079