واشنطن 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ وكارثة كبرى في ولاية تكساس بعد أن تسببت عاصفة شتوية في انقطاع التيار الكهربائي وتعطل المياه عن الملايين في الولاية.وأوضح البيت الأبيض في بيان صادر عنه اليوم أن إعلان الرئيس يخول الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، بتوفير مساعدات الطوارئ الفيدرالية لولاية تكساس لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية في المناطق المتضررة من العاصفة الشتوية الشديدة التي بدأت في 11 فبراير 2021 وما زالت مستمرة.// انتهى //19:52ت م0081