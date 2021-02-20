الكويت 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسسجلت الكويت اليوم 862 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 183322 حالة، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1039 حالة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أنه تم شفاء 934 إصابة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 171260 حالة. // انتهى //19:53ت م0082