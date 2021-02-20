المنامة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأعربت البحرين عن بالغ الأسف والقلق من اندلاع أعمال عنف في مدينة مقديشو بالصومال، والتي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى وإصابة آخرين.ودعت وزارة الخارجية البحرينية اليوم جميع الأطراف إلى التهدئة ووقف التصعيد، والبدء في حوار جاد للتوصل إلى حل سياسي يحفظ سلامة الصومال واستقراره، ويحقق تطلعات الشعب الصومالي وطموحاته في التنمية والأمن والاستقرار.// انتهى //19:54ت م0083