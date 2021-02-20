الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسحسم الهلال لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة هذا الموسم قبل نهايته بجولة وذلك بعد فوزه على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة نادي الهلال في الرياض, بحضور عضو شرف النادي الأمير خالد بن طلال ورئيس النادي فهد بن نافل, وقاد المباراة تحكيمياً سعد اليحيوي حكم أول ورائد مطر حكم ثاني.وجاءت نتائج الأشواط 20/25 ، 25/16 ، 25/18 ، 25/23, حيث كانت بداية المباراة قوية وسريعة خصوصاً من جانب الترجي لينهي الشوط لمصلحته 25/20, ومع بداية الشوط الثاني ظهر الهلال وفرض سيطرته بالكامل لينهي الشوط لمصلحته بفارق كبير 25/16, واستمر تألق لاعبيه في الشوط الثالث لينهيه 25/18.وجاء الشوط الرابع من أقوى الأشواط وكان التنافس حتى آخر نقطة لينهي الهلال الشوط 25/23, وتبقى له مباراة مع منافسه الأهلي تعتبر تحصيل حاصل وفوزه في تلك المباراة سينهي الموسم بدون أي خسارة.وجاءت نتائج بقية المباريات كالتالي:فوز الأهلي على الاتحاد 3/1فوز الوحدة على ضمك 3/0فوز الفيصلي على الابتسام 3/0فوز الموج على السلام 3/2فوز الخليج على النصر 3/2// انتهى //20:06ت م0085