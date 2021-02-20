رياضي / طائرة الهلال تحسم لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة
السبت 1442/7/8 هـ الموافق 2021/02/20 م واس
الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس
حسم الهلال لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة هذا الموسم قبل نهايته بجولة وذلك بعد فوزه على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة نادي الهلال في الرياض, بحضور عضو شرف النادي الأمير خالد بن طلال ورئيس النادي فهد بن نافل, وقاد المباراة تحكيمياً سعد اليحيوي حكم أول ورائد مطر حكم ثاني.
وجاءت نتائج الأشواط 20/25 ، 25/16 ، 25/18 ، 25/23, حيث كانت بداية المباراة قوية وسريعة خصوصاً من جانب الترجي لينهي الشوط لمصلحته 25/20, ومع بداية الشوط الثاني ظهر الهلال وفرض سيطرته بالكامل لينهي الشوط لمصلحته بفارق كبير 25/16, واستمر تألق لاعبيه في الشوط الثالث لينهيه 25/18.
وجاء الشوط الرابع من أقوى الأشواط وكان التنافس حتى آخر نقطة لينهي الهلال الشوط 25/23, وتبقى له مباراة مع منافسه الأهلي تعتبر تحصيل حاصل وفوزه في تلك المباراة سينهي الموسم بدون أي خسارة.
وجاءت نتائج بقية المباريات كالتالي:
فوز الأهلي على الاتحاد 3/1
فوز الوحدة على ضمك 3/0
فوز الفيصلي على الابتسام 3/0
فوز الموج على السلام 3/2
فوز الخليج على النصر 3/2
// انتهى //
20:06ت م
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