الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل ـ حفظه الله ـ ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم، حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيل، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.// يتبع //20:07ت م0086

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.وعقب أن أخذ سمو ولي العهد مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي.بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض أمام سمو ولي العهد في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق، كما تواجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.// يتبع //20:34ت م0088

عقب ذلك انطلق الشوط الثامن على كأس السعودية.وبعد نهاية السباق توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى منصة التسليم، مقدما التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل مالك الجواد"مشرف" حيث رفع كأس السعودية فائزا بالسباق.كما قدم سمو ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد السيد جون جوسدن والخيال ديفيد ايجن اللذين استلما مجسم حصان ، وخوذة الخيال .والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// يتبع //21:11ت م0090