السيح 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واستقيم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الثلاثاء القادم ، لقاء بعنوان "المال العام .. أمانة" بالتعاون، مع الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين.ويتناول اللقاء الذي يعقد في مقر الجامعة بمدينة السيح ، مفهوم المال العام ، والمحافظة على المال العام من منظور شرعي ، والحفاظ على المال والممتلكات العامة من مظاهر الانتماء الوطني ، ودور الأجهزة الرقابية في المحافظة على المال العام ، وتعزيز الرقابة الذاتية لحماية المال العام.ويأتي هذا اللقاء ضمن الفعاليات التي تنظمها وحدة الوعي الفكري وتعزيز القيم في عمادة شؤون الطلاب بالجامعة ، الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //20:16ت م0087