بيروت 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 677.53 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 1 مليون و533 ألفاً و905 أسهم، بقيمة 3 ملايين و344 ألفاً و518 دولاراً أمريكياً، مقابل 169 ألفاً و210 أسهم، بقيمة 928 ألفاً و625 دولاراً أمريكياً لتداول الأسبوع الماضي.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 6.94 مليارات دولار، بعدما كانت 6.97 مليارات دولار الأسبوع الماضي.// انتهى //20:44ت م0089