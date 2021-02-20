جيبوتي 8 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأدانت المنظمة الحكومية لدول شرق أفريقيا "الإيغاد" بشدة أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو.وقالت المنظمة الإقليمية في بيان لها: إن "المأزق الانتخابي وظهور العنف قبل الانتخابات يزيد مخاطر عدم الاستقرار، ويهدد المكاسب التي تحققت في عملية بناء السلام والاستقرار والحرب على الإرهاب".ودعت الإيغاد جميع الزعماء السياسيين في البلاد إلى خفض التوتر وإعادة الاندماج البناء في مصالح الشعب الصومالي.// انتهى //21:39ت م0092