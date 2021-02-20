سكاكا 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسكشف التقرير الإعلامي الربع السنوي الذي أصدرته أمانة منطقة الجوف، مجهودات الأمانة والبلديات التابعة لها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث رصد التقرير الصادر عن المركز الإعلامي التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة تنفيذ 3658 جولة ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية، من خلال 98 مراقبا صحيا،وأُغلِقَ 568 منشأة، وبلغ عدد الإشعارات والمخالفات 699.وفي مجال أعمال النظافة والإصحاح البيئي كشف التقرير عن استخدام 7.7 مليون لتر من المعقمات والمطهرات ، وتعقيم 32411 موقعا و 178999 آلية ومعدة وحاوية، كما رُفِعَ أكثر من 114 ألف طنا من النفايات.ولفت التقرير إلى نشر 18 مادة في الصحف الإلكترونية ومواقع الصحف على الانترنت، و12 مادة في الصحف الورقية حول جهود الأمانة لمكافحة كورونا، إلى جانب 16 إنفوجراف توعوي وإرشادي بثته الأمانة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بث 24 مقطعا توعويا وتغطية "فيديو" لأنشطة الأمانة عبر موقع "اليوتيوب".ورصد التقرير 94 تغريدة عبر حسابات جهات مختلفة ووسائل إعلامية تتفاعل مع أنشطة الأمانة و حملاتها الرقابية المستمرة على الأسواق والمنشآت التجارية؛ لمتابعة تنفيذ التدابير الوقائية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وأكد المتحدث الرسمي للأمانة مدير العلاقات العامة والإعلام عمر بن عبدالعزيز الحموان حرص الأمانة على توفير المعلومات والرسائل الإعلامية والتوعوية، بأحدث التقنيات ووفق أعلى المعايير المهنية، لخدمة المستفيدين، بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.//انتهى//21:40ت م0093