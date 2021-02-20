الجبيل 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل أمس، سباقه الـ 11 للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط ١٦٠٠ متر جاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول المخصص حصن وأفراس لم تربح ٣ سنوات فأكثر، فاز بالمركز الأول "خوي المطاليق" لإسطبل حماد المطيري، وفي الشوط الثاني المخصص أفراس مفتوح ٤ سنوات فأكثر، فازت بالمركز الأول الفرس "عفراء نجد" لإسطبل خالد الفرماوي، وفي الشوط الثالث المخصص حصن وأفراس مفتوح ٣ سنوات، فاز بالمركز الأول الحصان "توكلنا" لإسطبل إسحاق التركماني، أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس ٣ سنوات فأكثر، فاز بالمركز الأول الجواد "شعام" لإسطبل عبدالله المطيري.فيما جاء شوط الكأس الشوط الخامس، المخصص حصن وأفراس مفتوح ٤ سنوات، على كأس دعم نادي سباقات الخيل وفاز به الجواد "دعائي" لإسطبل أبناء عبدالمحسن القحطاني.// انتهى //21:40ت م0094