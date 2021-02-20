الباحة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعددا من منتزهاتها.ارتوت على أثرها الأرض، جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.وفي شأنٍ ذي صلة شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراة ضبابا كثيف أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، الأمر الذي اتخذت حياله الجهات الأمنية إجراءاتها المتبعة في هذه الحالات إذ نبَّهت قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسة إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.// انتهى //21:41ت م0095