جيزان 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واستابعت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" ، الأجواء الماطرة والجميلة التي شهدتها مختلف محافظات منطقة جازان، خلال إجازة نهاية الأسبوع.وشجعت الغيوم الكثيفة واعتدال الأجواء، المتنزهين والأهالي لقضاء أوقات ممتعة في الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات البرية، ملتزمين خلال تلك الأوقات بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، فيما سخرت أمانة المنطقة وبلدياتها مختلف الخِدْمات إلى جانب حرصها على التذكير والتأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.// انتهى //21:43ت م0096