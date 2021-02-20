عرعر 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسفعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية المصلى المتنقل؛ لخدمة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في المتنزهات والأماكن العامة.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ خالد بن ناصر الحميد أنه جرى تجهيز المصلى بالخدمات والسجاد ومكبرات الصوت، وأن تفعيل المصلى المتنقل توافق مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصه، حِفاظًا على سلامة المصلين والقائمين على المصلى.// انتهى //21:44ت م0099