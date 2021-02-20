الخرطوم 8 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اليوم، بمبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، بحضور الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير محمد بلعيش.وأكدت الوزيرة خلال اللقاء موقف بلادها وحرصها على العلاقات الإستراتيجية مع دول الجوار لاسيما إثيوبيا، مشددةً على الحوار والتفاوض بشأن إبرام اتفاق ملزم حول سد النهضة.فيما دعا مبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ضرورة تخفيف حدة التوتر بين البلدين الجارين.// انتهى //21:45ت م0100