الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واستقوم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بتكثيف متابعتها وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في منشآتها التدريبية بالمنطقة، عبر رابط متابعة مباشر مع قسم السلامة والصحة المهنية بالإدارة.وأكد مدير عام التدريب التقني بالرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل أن هذا الإجراء يأتي ضمن نطاق مسؤولية إدارته فيما يتعلق بالمحافظة على سلامة منسوبيها والعاملين بمنشآتها التدريبية كافة، لاسيما حمايتهم من الإصابة بفيروس (كوفيد 19).// انتهى //22:05ت م0102