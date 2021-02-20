حفر الباطن 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واستمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، من إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات كان يعاني من تشوه في القدم اليمنى منذ الولادة وعدم قدرته على المشي.وقام الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي دقيق عُمِلَ من خلاله استطالة للأوتار لتعديل التشوه العظمي مع الحفاظ على الدورة الدموية للطرف السفلي حيث تكللت العملية بالنجاح وغادر الطفل المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة مع القدرة على المشي ولله الحمد.// انتهى //23:07ت م0106