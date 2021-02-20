الأحساء 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن شرطة محافظة الأحساء، وبالتعاون مع فريق عون للبحث والإنقاذ التطوعي، عثرت اليوم السبت 8/ 7/ 1442 هـ على مواطنين تاها في منطقة بصحراء الربع الخالي بعد أن تلقت شرطة المحافظة بلاغاً عن تغيبهما بعد توجههما إلى المنطقة الشرقية.وأوضح النقيب الدريهم أنهما تلقيا الرعاية الطبية المناسبة، وهما بصحة جيدة ـ ولله الحمد ـ .// انتهى //23:53ت م0108