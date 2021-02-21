القاهرة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسفاز فريق مصر المقاصة لكرة القدم على ضيفه وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما يوم أمس السبت بإستاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الأسبوع الحادي عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد مصر المقاصة بهذا الفوز إلى 23 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.// انتهى //00:14ت م0002