أديس أبابا 9 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسدعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، السياسيين الصوماليين إلى العمل لصالح بلادهم، وتجنب المصالح السياسية الحزبية, وإيجاد حل توافقي، من شأنه كسر الجمود السياسي الحالي.وأدان موسى فقي في بيان له أمس السبت جميع أشكال العنف الأخيرة التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو ، مطالباً الصوماليين بوقف أعمال العنف التي تُعرض أمنهم وسلامتهم للخطر.وأوضح أن الشعب الصومالي عانى لفترة طويلة، لاسيما العنف الذي يشكل تهديداً خطيراً للخطة الانتقالية الصومالية, مشدداً على ضرورة تجنب اتخاذ إجراءات أحادية، قد تقوض الجهود المبذولة لمواجهة ودحر حركة الشباب وغيرها من الجماعات الإرهابية بشكل فعال.// انتهى //00:36ت م0005