القاهرة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسكسب منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 عامًا نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3 - صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، في افتتاح منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 21 عامًا والمؤهلة لكأس العالم للكرة الطائرة.وفي مباراة أخرى فاز منتخب الكاميرون على نظيره المغربي بنتيجة 3-1 .وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 20 - 25 من فبراير الجاري، بمشاركة أربعة منتخبات مصر والكاميرون والمغرب والكونغو الديمقراطية.// انتهى //03:52ت م0009