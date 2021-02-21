نيامي 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسيدلي الناخبون في النيجر اليوم بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد.ويعد مرشح الحزب الحاكم ووزير الداخلية السابق محمد بازوم، أبرز المرشحين إذ حصل على 39 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات، التي خاضها 30 مرشحًا، فيما حصل مرشح المعارضة مهمان عثمان على 17 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.// انتهى //10:07ت م0018