القاهرة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة وضع قواعد قانونية إفريقية لمواجهة تحديات كل من جائحة فيروس كورونا والإرهاب.وأشارت إلى مباحثات الرئيس المصري الهاتفية أمس مع رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، والتي اتفقا خلالها على تفعيل أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، والعمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين.ولفتت الانتباه إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و48 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 177543 إصابة، و10298 حالة وفاة.وتحدثت عن تصاعد أزمة النزاع الحدودي بين دولتي السودان وإثيوبيا، بعد الهجوم الأخير الذي شنته القوات الإثيوبية على أراضي "الفشقة" بولاية "القضارف" السودانية.وأخبرت عن استهداف قاعدة جوية عراقية دون إعلان أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، ومقتل 5 إرهابيين في مداهمات شمال العاصمة العراقية بغداد.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى مطالبة مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن الدولي، الدول الغنية بالتبرع باللقاحات المضادة لفيروس كورونا لضمان التوزيع العادل لها في الدول منخفضة الدخل.// انتهى //10:07ت م0019