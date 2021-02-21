الخرطوم 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد وزارة الخارجية السودانية أنه لا تنازل عن سيادة السودان على الأرض التي تناقض أثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها لها، مطالبة أثيوبيا بالكف عما وصفها بـ" ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق" ، في ظل أزمة الحدود المتصاعدة بين البلدين.وسلطت الضوء على حث مبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات على ضرورة تخفيف حدة التوتر بين البلدين الجارين، مشيرًا إلى أن الحل العسكري لا يخدم أياً من الدولتين.ونقلت صحف الخرطوم عن عضو مجلس السيادة السوداني الفريق الركن ياسر العطا قوله" إننا لسنا عدائيين أو غزاة أو دعاة حرب، ولكننا قمنا بواجبنا في بسط سيطرتنا على كل أراضينا على الحدود الشرقية".وأخبرت عن مشاركة السودان في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، في الإمارات العربية المتحدة.ولفتت صحف الأحد الانتباه إلى تفريق الشرطة السودانية، احتجاجات مُتفرِّقة بالخرطوم، فيما أغلق الجيش جميع الطرق المؤدية إلى مقر قيادته، ما أحدث اختناقًا في الطرق المؤدية لوسط العاصمة.وعرجت صحف السودان على إدانة المنظمة الحكومية لدول شرق أفريقيا "الإيغاد" بشدة أمس أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو.// انتهى //10:20ت م0024