أبها 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسقدم مركز "تأكد" في أبها خدماته لأكثر من 348 ألف مستفيد منذ بدء العمل فيه حتى الآن .يذكر أن مراكز " تأكد " خصّصتها وزارة الصحة للذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخصاً مصاباً، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، وتوجد مراكز تأكد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //10:24ت م0025