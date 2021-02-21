إسلام آباد 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد القيادة الباكستانية عزمها على دعم عملية السلام الأفغانية لضمان الأمن الدائم في المنطقة.واهتمت بزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى سريلانكا الأسبوع الجاري لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وأخبرت صحف إسلام آباد عن تأثر حركة السير على الخطوط السريعة في إقليم البنجاب بسبب الضباب الدخاني الذي سيطر مجددًا على المناطق الوسطى من باكستان.وتطرقت إلى توصل باكستان مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج قرض جديد لدعم الاقتصاد الباكستاني.وأشارت صحف الأحد إلى بدء القوات البحرية الباكستانية مناورات مع نظيرتيها الروسية والسريلانكية لتبادل الخبرات العسكرية.في الشأن الأمني تناقلت أنباء مقتل خمسة جنود بهجوم مسلح نفذه مجهولون على نقطة تفتيش أمنية في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.وتابعت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، ومساعي باكستان لتوصيل جمهوريات آسيا الوسطى بهذا المشروع عبر أفغانستان.وعرجت على تكثيف السلطات الباكستانية جهودها لسرعة تنفيذ عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، وتأمين المزيد من جرعات اللقاح المضاد لكورونا من مختلف المصادر.وتناولت صحف باكستان في الشأن الإقليمي تطورات الوضع الأمني في سوريا، ومعاناة سكانها من أزمة نقص المواد الغذائية.// انتهى //10:26ت م0027