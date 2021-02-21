عام / جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول للمنح الداخلية والخارجية
الأحد 1442/7/9 هـ الموافق 2021/02/21 م واس
نجران 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس
بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم، في استقبال طلبات القبول الإلكتروني للمنح الداخلية والخارجية عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/init، ويستمر حتى يوم الخميس القادم.
ودعت الجامعة المتقدمين إلى تعبئة استمارة بيانات الطالب المتوفرة في شروط القبول وإرفاقها إلكترونياً مع طلب القبول بعد تحقيق جميع الشروط المطلوبة على الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.
// انتهى //
11:09ت م
0038