حائل 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل خلال الأسبوع الماضي، 1493 جولة وزيارة لمساجد وجوامع المنطقة، وصيانة عدد 315 مسجداً، ومبادرة لتوزيع الكمامات على الجوامع، كما تم إقامة 160 منشطاً توعوياً ودعوياً، تمثلت في عدد من المحاضرات والكلمات الدعوية، قدمها عدد من الدعاة عبر الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل محمد بن عمر السائح، ضرورة الالتزام بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية أفراد المجتمع لكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، والتوجيهوالإرشاد إلى بعض القضايا والتذكير بها، ومنها ما صدر من جهات الاختصاص بشأن الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا.// انتهى //11:10ت م0039