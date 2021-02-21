تونس 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم الحديث عن استمرار المساعي في تونس لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مبرزة دعوة رئيس مجلس النواب الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تجميع الفرقاء لإيجاد مخرج للأزمة عبر تغليب الحوار وتبادل الرأي والمشورة حول الأوضاع في البلاد.وكتبت عن الزيارات الخارجية التي يجريها رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة إلى عدد من الدول من بينها مصر في مسعى لحشد دعم إقليمي ودولي لحكومته.وتحدثت صحف الأحد في ذات الملف عن تواصل المساعي الحثيثة لتسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرة إلى اجتماع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا مع أطراف سياسية لبحث التسريع بعقد جلسة رسمية جامعة للبرلمان لمنح الثقة للحكومة.ولفتت صحف تونس في الشأن الدولي الانتباه إلى مقتل عدد من الأشخاص إثر إطلاق نار في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية، كما أوردت تصريحات لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قال فيها إن بلاده أقرت لقاحًا ثالثًا للوقاية من فيروس كورونا للاستخدام المحلي.// انتهى //11:20ت م0041