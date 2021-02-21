عام / المركز الوطني للأرصاد ينبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
الأحد 1442/7/9 هـ الموافق 2021/02/21 م واس
الطائف 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم الطائف، والعرضيات ، وميسان ، وتربة ، والخرمة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساء.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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