مكة المكرمة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسقدمت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة اليوم خدماتها للرجال في محافظة بحرة، وللنساء في محافظة أضم تستمر لمدة أسبوع، فيما تقدم خدماتها للرجال في محافظة الكامل، ومحافظة ميسان، ومركز قيا لمدة يومين لكل موقع، فيما تقدم خدماتها يوم غدٍ للرجال في مستشفى الحرس الوطني تستمر لمدة يومين .وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة " موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها للرجال والنساء في ستة مواقع بالمنطقة.يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //11:59ت م0048