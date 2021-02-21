عام / أمانة نجران تنفذ 603 جولات رقابية على المنشآت التجارية
الأحد 1442/7/9 هـ الموافق 2021/02/21 م واس
نجران 09 رجب 1442هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واس
نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة ببلدياتها الفرعية أمس، 603 جولات رقابية، أسفرت عن إغلاق 6 منشآت تجارية، وتحرير 9 مخالفات لمنشآت أخرى لمخالفتها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.
وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
ودعت أمانة نجران المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية عبر رقم الطوارئ 940.
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12:10ت م
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