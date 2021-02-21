نجران 09 رجب 1442هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة نجران ممثلة ببلدياتها الفرعية أمس، 603 جولات رقابية، أسفرت عن إغلاق 6 منشآت تجارية، وتحرير 9 مخالفات لمنشآت أخرى لمخالفتها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.ودعت أمانة نجران المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية عبر رقم الطوارئ 940.//انتهى//12:10ت م0049