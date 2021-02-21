جدة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسأطلقت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة ممثَّلةً في عمادة شؤون الطلاب اليوم، فعاليات الملتقى الشبابي التطوعي لهذا العام، الذي يستهدف الاهتمام بالحرف اليدوية وإبراز المنتجات الوطنية اليدوية ذات الجودة العالية.وأوضح رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور أسامة بن أحمد جنَادي أن الفعاليات تضمنت ورش عمل حرفية في تطوير المهارات والصناعات الحرفية ونشر ثقافتها، وتفعيل استدامة الحرف اليدوية، مشيراً إلى أن الملتقى دعا لإعداد قائمة معلنة بأسماء وهواتف ومواقع وبيانات الحرفيين السعوديين للشراء منهم فقط ، على أن تتولى لجنة متابعة منع مزاحمة العمالة الوافدة مع تحديد لجنة أخرى لتقييم الأعمال والأسعار.// انتهى //13:35ت م0068