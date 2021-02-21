‎الباحة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واستفقد محافظ القرى هزاع بن ناصر بن قرملة اليوم, دار الملك فهد لإيواء الأيتام بالمحافظة.وتجول بن قرمله في أقسام الدار، مطلعاً على مستوى الأداء العام والخدمات المقدمة للأيتام، وعلى نماذج من الأساليب المستخدمة في جوانب الترفية, والتقى بنزلاء الدار من الأطفال الأيتام، مستمعاً إلى آرائهم واحتياجاتهم ومطالبهم، مقدماً لــهم بعض الهدايا.وأكد محافظ القرى, أن الزيارة تأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الذي يحرص على متابعة دور الأيتام بالمنطقة وما تقدمه من خدمات ورعاية لهم، منوهاً بالجهود التي يبذلها منسوبو الدار لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع، مطالباً ببذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل تحقيق أفضل الخدمات والرعاية لنزلاء الدار.//انتهى//13:41ت م0072