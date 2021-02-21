بريدة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، 2606 جولة رقابية للعدد من المساجد والجوامع بالمنطقة لمتابعة بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا.وأكد مدير عام الفرع عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم ضرورة أخذ التدابير الإحترازية في المساجد والجوامع سواء من منسوبي المساجد أو المصلين، وتطبيق التباعد وارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة والتأكيد على مؤذني المساجد بفتح النوافذ والحرص على التعقيم والتقيد بوقت الآذان والإقامة .// انتهى //14:00ت م0075