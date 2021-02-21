جدة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, بمقر الأمانة العامة في جدة اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك.وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية للاستجابة لمشاغل المواطنين وتطلعاتهم, وتم التأكيد على أهمية اتفاق الرياض الذي أسهم في إيجاد المناخ المناسب لحل العديد من القضايا على الساحة اليمنية وأهمية التوافق بين الأطراف اليمنية.وتطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الإنساني في اليمن, وإلى أهمية إسهام منظمة التعاون الإسلامي في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.وثمن الوزير اليمني وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الشعب اليمني والدور المهم الذي تضطلع به للتشجيع على الحل السلمي للأزمة اليمنية.وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعم المنظمة لليمن في جميع المجالات للمساهمة في تحقيق السلم والأمن والاستقرار به.// انتهى //14:10ت م0079