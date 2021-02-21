الرياض 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واستستعد المملكة لاستضافة حدث رياضي آخر يتمثل بسباقات "فورمولا إي" يومي 26 و 27 فبراير الجاري، على حلبة الدرعية، للعام الثالث على التوالي، الذي سيشهد إقامة منافساته "مساءً" من خلال إضاءة حلبة السباق بتقنية (LED) ذات الاستهلاك المنخفض، لأول مرة في تاريخ السباق الدولي الكبير منذ تأسيسه.وتشهد منافسات النسخة الحالية من السباق على حلبة الدرعية الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مشاركة 24 متسابقًا من أبرز اللاعبين.وأكدت "أودي سبورت آبت شيفلر" الألمانية أن بطل سباق "فورمولا إي" للعام 2016- 2017 الألماني دي غراسي ورنيه سيقود فريقهم في النسخة السابعة التي تحتضن المملكة أحد مراحلها، حيث كان قد أكمل 69 سباقًا وحصل على 796 نقطة و 32 رحلة على المنصة تضمنت فوزه بالسباق (10) مرات خلال تاريخ مشاركاته السابقة، التي امتدت لستة مواسم.واختارت بي أم دبليو أندريتي موتورسبورت السائق جايك دنيس ليكون شريكًا لماكسيميليان غانثر في النسخة السابعة من السباق، بعد أن اظهرا تناغمًا كبيرًا في جلسات الاختيار .وأعلنت شركة إينفيجين فيرجين ريسينغ البريطانية أن نيك كاسيدي، سيدخل منافسات الموسم السابع إلى جانب روبن فراينز.وكان كاسيدي قد توج ببطولة التاج الثلاثي لرياضة السيارات في بلاده، بعمر 25 عامًا فقط. ويعتبر واحدًا من أكثر المواهب الواعدة في رياضة السيارات، حيث حاز على لقب "سوبر جي تي" الياباني وفورمولا , بينما يستعد روبن فراينز لموسمه الثالث مع إينفيجين فيرجين ريسينغ، حيث كان قد أنهى الموسم السادس على أعلى مستوى في برلين بأربعة جولات في الصدارة (SuperPole) ."واعتمد فريق دراغون بينسكه أوتوسبورت الأمريكية على الثنائي سيرجيو كامارا ونيكو مولر في منافسات المرحلة المقبلة من السباق الذي تحتضنه الدرعية.ويتواجد البرازيلي سيرجيو سيت كامارا مع الفريق في الموسم الجاري 2020/21، بعد أدائه المتميز في اختبار مراكش للمبتدئين وبعد قيادته البديلة في نهاية السباقات الستة في برلين.بينما قام نيكو مولر، بأول قيادة بدوام كامل في سلسلة سباقات الشوارع الكهربائية بالكامل في موسم 2019/20، حيث يستمر السويسري مع دراغون بينسكه أوتوسبورت للمشاركة الأولى بالإسم الجديد.وبعد فوزه بلقب السائقين والفرق في نهاية الموسم السادس الرائع، يتطلّع فريق "دي أس تشيتاه" إلى إثبات قوته مجددًا في فورمولا إي بالنسخة الحالية، ويأتي ذلك مع عودة البطل أنطونيو فيليكس دا كوستا إلى جانب البطل المزدوج جان- إريك فيرجن.ويعتبر البطل أنطونيو فيليكس دا كوستا واحدًا من أكثر سائقي فورمولا إي إي خبرة، لا سيما انه أكمل ستة مواسم من سيارات السباقات ذات المقعد الواحد الكهربائية بالكامل.وعلى الرغم من أنه لم يصعد على منصة التتويج منذ فوزه الأوّل في بوينس آيرس في موسم 2014/15، إلّا أنه فاز في الجولة الافتتاحية لموسم 2018/19 التي احتضنتها المملكة.أما جان إيريك فيرجني فكان قد صنع التاريخ بعد أن أصبح أول بطل متتالي في فورمولا إي، حيث حاز على اللقب في 2017/18 و2018/19.وأكد فريق ماهيندرا راسينغ التوقيع مع ألكسندر سيمز لهذا الموسم، وذلك بعد أن كان قد أعلن مغادرة جيروم دامبروسيو.وكان البريطاني قد تواجد في سباقات فورمولا إي إي منذ عام 2014، حيث بدأ كسائق اختبار واحتياطي، ليحصل بعدها على مقعد سباق للموسم الخامس مع بي أم دبليو أندريتي موتورسبورت.أما أبرز ما حققه في الموسم السادس، فكان في فورمولا إي الدرعية 2019، مع تسجيله ثنائية مميزة (المركز الأول وفوزه الأول في فورمولا إي بالجولة الثانية من السباق).زميله الجديد ألكس لين البالغ من العمر 27 عامًا، فقد عاد إلى منافسات الفورمولا إي في النصف الثاني من موسم 2019/20 في برلين، حيث شغل المقعد الشاغر في ماهيندرا ريسينغ.وتتواجد مرسيدس-بنز إي كيو في منافسات السباق على حلبة الدرعية بفريقه المعروف، حيث يتعاون ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز مجددًا لإحراز السهم الفضي 02.وكلا السائقين سبق بأن صعدا إلى منصة التتويج في الموسم الافتتاحي في الدرعية، حيث تفوّقا على باقي الفرق في الجولة 11، قبل أن يحققا المركز الثالث في الترتيب العام من النسخة الماضية.وأكدت شركة نيو 33 أن توم بلونكفيست سينضم إلى أوليفر تيرفي في بطولة العالم 2020/21 .وكان الحضور الأول لتوم في موسم 2014 في لندن، ليصبح عضوًا دائمًا في تشكيلة فريق نيو 33 لفورمولا إي. ويعود في موسم 2020/21 ليتطلّع إلى قيادة سيارة من "نيو" التي تحتوي على مجموعة نقل حركة جديدة.فيما كشفت شركة نيسان إي.دامس احتفاظها بتشكيلة سائقيها للموسم الثالث على التوالي، بتواجد الثنائي سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند مجددًا للعلامة اليابانية.وكان بويمي قد حقق الفوز في (6) مباريات متتالية في تصفيات Super Pole في الموسم السادس، مع إحرازه أفضل نتيجة في المركز الثاني ببرلين، حين أنهى السباق بفارق ثلاث نقاط فقط عن ستوفيل فاندورن، صاحب المركز الثاني ( متسابق فريق مرسيدس بنز إي كيو)، ليحتّل خلالها المركز الرابع في ترتيب السائقين.أما رولاند يعدّ أحد السائقين الأكثر خبرة ونجاحًا في تاريخ البطولة حيث حقق أكبر عدد انتصارات منذ انطلاق البطولة عام 2014.وينضم سام بيرد الفائز بعدة سباقات خلال مواسم بطولة "فورمولا إي" الماضية، إلى فريق باناسونيك جاغوار ريسينغ في الموسم السابع بعد مغادرته فريق إينفيجين فيرجين ريسينغ في نهاية الموسم.ويعدّ السائق سام بيرد من نخبة السائقين الذين شاركوا في جميع سباقات فورمولا إي منذ بدايتها عام 2014. ويملك في سجله 9 انتصارات، من بينها الجولة الأولى من سباق فومرولا إي الدرعية في موسم 2018/2019، بالإضافة إلى 18 منصة، وخمس مراكز أولية وخمس لفات أسرع.ويتواجد باسكال وزميله يرلين على رأس فريق (تاغ هوير بورش الألمانية)، حيث سينضم اللاعب أندريه لوتيرير في الموسم السابع من السباق الدولي الكبير.وشارك ويرلين في 17 سباقًا في فورمولا إي حتى اللحظة، كما كان قد توج بالمركز الأول في مشاركته الأولى قبل عدة مواسم، واحتل المركز الثاني في سباق (سانتياغو إي-بريكس).وينضم نورمان ناتو إلى إدواردو مورتارا في فريق روكيت فنتوري ريسينغ في الموسم السابع لعام 2020/21 ، حيث سيحلّ اللاعب مكان أسطورة رياضة السيارات البرازيلي فيليبي ماسا.واحتل ناتو مؤخرًا المركز الثالث في بطولة لومان الأوروبية ،2018 وبطولة الاتحاد الدولي للسيارات 2019/20، وحصل على المركز الثاني في سباق لو مان 24 ساعة المرموق.ويصادف هذا العام السنة الرابعة لإيدو مورتارا مع فرقه، وكان أبرز انجازه عندما توج كبطل السباق في هونغ كونغ عام 2019 .// انتهى //14:19ت م0081