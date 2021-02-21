القاهرة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسينظم المجلس العربي للطفولة والتنمية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" الأربعاء المقبل مائدة مستديرة عبر تقنية "الزووم" تحت عنوان "المرأة العربية وأجندة التنمية المستدامة 2030.. تحديات الرقمنة ما بعد أزمة كورونا".وأوضح المجلس في بيان اليوم أن المائدة ستناقش عددًا من المحاور تتمثل في: الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة آلية للنهوض بواقع النساء في مصر، والآليات الرقمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال كورونا وما بعدها، واعتماد الرقمنة في تعليم الفتيات خاصة لمواجهة جائحة كورونا.ونوه البيان بأن المائدة المستديرة تأتي في إطار الشراكة والتعاون الفاعل بين الجهات المنظمة تنمويًا، وسعيًا نحو التعمق بحثًا ومناقشة لتداعيات جائحة كورونا وما أحدثته من تحديات صحية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وتكنولوجية، وتأثيرها على الفئات المهمشة مثل المرأة والطفل، في ضوء أجندة التنمية المستدامة 2030.// انتهى //15:56ت م0123