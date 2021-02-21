الرياض 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسرأس معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم ، الاجتماع الثالث والتسعين للمجلس، الذي عقد عن بعد ، وتمت خلاله مناقشة تنظيم دخول ممثلي شركات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية للمنشآت الصحية الحكومية، وعدم السماح بدخولهم لغرض الدعاية والتسويق إلا بعد حصولهم على تصاريح دخول من المنشأة.وفي السياق ذاته تمت مناقشة آليه تنظيم السماح للممارسين الصحيين بالتعامل المباشر مع مندوبي مبيعات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية؛ لضمان عدم التأثير على تقديم الرعاية الصحية للمرضى.واطّلع المجلس على الخطة المقترحة لتحسين وتطوير تجربة المريض على المستوى الوطني في القطاعات الصحية، وكذلك الاطلاع على الخطة الإستراتيجية لبرنامج التوزيع المتوازن للمرافق والخدمات الصحية في المملكة؛ تمهيداً للموافقة عليها، وحث القطاعات الصحية على الاستفادة من منصة تتعلق ببرنامج التوزيع للمرافق والخدمات الصحية، ودعمها بالبيانات المطلوبة لتحديثها بشكل فوري.كما جرى خلال الاجتماع الاطّلاع على مشروع النظام الوطني لقياس النضوج وجاهزية الصحة الرقمية، ودعم المبادرة من خلال التنسيق والتواصل مع المؤسسات الصحية وتمكينها من تطبيق برامج الصحة الرقمية في المملكة.وفي ختام الاجتماع تم الاطّلاع على مبادرة بناء معايير وطنية شاملة لجودة وسلامة تشغيل مراكز الأورام في القطاعات الصحية المختلفة، وتقييم خدمات مراكز وأقسام الأورام؛ بناءً على تلك المعايير.// انتهى //16:02ت م0125