إسلام آباد 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1329 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 571174 حالة، منها 24466 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 905 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 534107 حالات منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12601 حالة وفاة.// انتهى //16:04ت م0129