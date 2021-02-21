القاهرة 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واسسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر4 مليارات جنيه، لينهى التعاملات عند مستوى 4ر701 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 3 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 4ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 85ر11425 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 77ر1 % ليبلغ مستوى 06ر2392 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 37ر1 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 42ر3420 نقطة.// انتهى //16:08ت م0130