الرياض 09 رجب 1442 هـ الموافق 21 فبراير 2021 م واستصدرت وزارة الرياضة تقرير النصف الثاني لعام 2020 لأداء الأجهزة الحكومية في البرنامج الإعلامي الموحد"GRID"، بعد تحقيقها العلامة الكاملة في نسبة التفاعل مع الأجهزة الحكومية.وقدمت وزارة الرياضة خلال النصف الثاني من العام 2020م جهودًا كبيرة من خلال تعاونها المستمر مع الجهات الحكومية، ضمن إطار تعزيز دور المشاركة والتفاعل مع التواصل الحكومي والبرنامج الإعلامي الموحد"GRID"، مما أثمر نجاحًا تشاركيًّا فاعلاً بين وزارة الرياضة والجهات الحكومية.يذكر أن التقرير -الذي يصدر من خلال مركز التواصل الحكومي بشكل نصف سنوي- يهدف إلى تعزيز مستوى التفاعل مع البرنامج الإعلامي الموحد، إضافة إلى تحفيز المشاركة في الحملات الإعلامية المشتركة.// انتهى //16:10ت م0131